Karten für das Oktoberfest in Rötgesbüttel auch online

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Dies gilt natürlich auch für Rötgesbüttel. Dort wird seit geraumer Zeit das Oktoberfest zünftig und im großen Rahmen gefeiert. Am 10.10. 2020 von 18 Uhr an ist es wieder so weit für die Wiesn Gaudi auf dem Festplatz an der Bürgerhalle...