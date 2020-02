Pfleger versorgen 3612 Tiere im Artenschutzzentrum Leiferde

Von Rekord zu Rekord: Das Nabu-Artenschutzzentrum hat im vergangenen Jahr so viele Tiere wie nie zuvor gepflegt. 3612 Tiere wurden 2019 in Leiferde versorgt – eine „nie vorstellbare Anzahl“, wie Bärbel Rogoschik, Leiterin des Artenschutzzentrums, am Freitag erklärte. Die Aufnahmegrenze sei längst überschritten. Rogoschik sprach von personellen und finanziellen Engpässen. Waren es in den vergangenen Jahren oft Reptilien oder andere...