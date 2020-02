Elf Verstöße bei Tempomessungen in Calberlah

Weil es in der Hauptstraße in Calberlah derzeit eine Baustelle gibt, die zu Verkehrsbehinderungen führt, kürzen viele Autofahrer über die Berliner Straße ab. Dort gilt Tempo 30. Anwohner und die Gemeinde hatten sich hierbei über die zu schnell fahrenden Fahrzeuge beschwert, weshalb die Polizei am Montagmorgen in der Zeit von 7 bis 9 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen hat.

In dem genannten Zeitraum wurden 152 Fahrzeuge gemessen, 11 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter mit 34 Stundenkilometern über der erlaubten Geschwindigkeit muss mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen, heißt es vonseiten der Polizei.