Gifhorn: Fahrstunde trotz Corona-Regeln – Polizei kassiert Auto

Wegen Regelverstößen in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Polizei in Gifhorn am Donnerstag das Auto eines Fahrlehrers sichergestellt. Der Mann habe trotz Verbots angekündigt, auch künftig Fahrstunden geben zu wollen, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Gifhorn: Fahrlehrer will trotz Corna-Regeln weiter Stunden geben – Polizei greift ein

Die Beamten kontrollierten den Mann, als er gerade Fahrunterricht gab. Er habe das geltende Verbot ignoriert und zudem in Aussicht gestellt, in Zukunft weiterhin Stunden geben zu wollen, hieß es. Daraufhin hätten die Beamten das Fahrzeug sichergestellt.

Corona-Krise: Allgemeinverfügung in Gifhorn

In Gifhorn gilt eine Allgemeinverfügung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2. Darin finden sich auch Beschränkungen für die Ausübung von bestimmten Berufen. dpa