Ostern: Veränderte Müllabfuhrtermine im Landkreis Gifhorn

Rund um die Osterfeiertage ändern sich zwischen dem 6. und 10. April die Termine der Müllabfuhr im Landkreis. Die Abfuhrtermine für Restmüll, Biomüll oder eventuelle Wertstoffabfuhr wie „Gelbe Säcke“ und „Blaue Tonne“ werden vorverlegt. In Kästorf, der Gemeinde Sassenburg sowie einigen Ortsteilen der Samtgemeinden Brome und Boldecker Land wird daher anstatt am Montag, 6. April, der Müll schon am Samstag, 4. April, abgeholt. In den anderen Abfuhrgebieten werden die Rest- und Biomüllbehälter sowie die „Blauen Tonnen“ und „Gelben Säcke“ in der Woche vor Ostern ab dem 6. April jeweils einen Tag früher als üblich geleert. In der Woche nach Ostern, also ab dem 13. April, erfolgt wegen Ostermontag die Abfuhr einen Tag später. Die geänderten Abfuhrtermine sind in der Broschüre „Abfuhrbewirtschaftung 2020“ bereits berücksichtigt und können dort nachgelesen werden.

