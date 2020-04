Landkreis Gifhorn: Unbekannte werfen Flasche auf A39

Unbekannte sollen am Samstagabend auf der Autobahn 39 zwischen Wolfsburg-Sandkamp und Weyhausen einen Audi mit einer leeren Flasche beworfen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (Symbolfoto)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Zwischenfall am Samstagabend auf der Autobahn 39. Ein Unbekannter bewarf zwischen den Anschlussstellen Wolfsburg-Sandkamp und Weyhausen anscheinend ein Auto mit einer leeren Glasflasche. Laut Autobahnpolizei beschädigte das Gefäß gegen 19.50 Uhr den Audi A 5 eines 60 Jahre alten Wolfsburgers, der in Richtung Osten fuhr, am Lack der rechten Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Tatverdächtig sind möglicherweise vier Männer auf einem Feldweg direkt neben der Autobahn Richtung Salzwedel. Ein Radfahrer, der Satteltaschen an seinem Fahrrad befestigt hatte, kommt als Zeuge in Frage. Er hatte laut Polizei kurz vor dem Tatort versucht, durch Winken auf sich aufmerksam zu machen.

Die Polizei bittet diesen Zeugen sowie mögliche weitere Beobachter, um Hinweise an die Inspektion Gifhorn unter Ruf 05371/9800 oder an die Autobahnpolizei Braunschweig unter Ruf 0531/4763715.