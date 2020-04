Hundehalter prügelt mit Krücke auf 74-Jährigen und Auto ein

Seit 1. April gilt landesweit die Leinenpflicht in Niedersachsen.

Mit Streit und Schlägen endete am Samstag eine Begegnung zwischen einem Hundehalter, der seine drei Hunde ohne Leine laufen ließ und einem 74 Jahre alten Landwirt aus Gravenhorst. Die Polizei sucht Zeugen, die die handfeste Auseinandersetzung auf dem so genannten Napoleonsweg zwischen Gravenhorst und Isenbüttel beobachtet haben.

Drei nicht angeleinte Hunde dabei

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr war der Landwirt auf dem Feldweg unterwegs, um die Beregnungsschläuche auf den Feldern zu kontrollieren. Aus seinem Autos heraus sprach der 74-Jährige einen Mann und eine Frau an, die mit Fahrrädern auf dem Helmsheideweg in Richtung Isenbüttel unterwegs waren. Sie hatten drei kleine, nicht angeleinte Hunde dabei.

Da seit 1. April landesweit eine Leinenpflicht gilt, wies der Landwirt die beiden darauf hin und bat darum, die Hunde anzuleinen. Der Radfahrer reagierte nach Angaben der Polizei äußerst aggressiv. Er verfolgte den 74-jährigen, öffnete die Beifahrertür des Autos und griff sich vom Beifahrersitz die darin befindliche Gehhilfe. Mit der Krücke schlug er auf das Dach des Autos ein, beschädigte es und stieß dem 74-Jährigen damit noch in die Seite und an den Oberarm.

Aggressiver Mann mit Zopf radelt Richtung Wasbüttel

Wie Polizeipressesprecher Thomas Reuter erläuterte, habe das Opfer daraufhin seinen Enkel und seinen Mitarbeiter zu Hilfe geholt. Außerdem informierte der die Polizei. Die beiden Fahrradfahrer radelten mit ihren drei Hunden in Richtung Wasbüttel davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief nach Polizeiangaben erfolglos. Der Mann soll dunkelblond sein und einen längeren Zopf getragen haben. Bekleidet war er unter anderem mit einer blauen Jacke. Seine Begleiterin hat blondes, schulterlanges Haar und trug ein schwarzes Adidas-Oberteil.

Um sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Radfahrern bittet die Polizei in Meine, Telefon (05304) 91 230.