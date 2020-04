Trockenes Frühjahr schädigt Getreide: Landwirte warten auf Regen

Die Landwirtschaft in der Region steht im vierten Jahr in Folge vor einer großen Herausforderung. Nach dem Nässejahr 2017 und dem Hitzesommer 2018 droht nun ein noch trockeneres Frühjahr als 2019. In den vergangenen 30 Tagen fiel nur an vier Tagen Niederschlag, am 30. März schneite, an den anderen drei Tagen regnete es, zuletzt in der Nacht zu Ostermontag. Wobei Regen fast schon übertrieben ist.

Insgesamt waren es seit 22. März an der Messstation Wittingen-Vorhop gerade mal 5,6 Liter pro Quadratmeter, in Wolfsburg-Südwest 5,5 Liter – ein Bruchteil des sonst üblichen Niederschlags, der im April locker über 80 Liter je Quadratmeter liegen kann. Dazu kommen die Sonne und der kräftige Ostwind – die Böden in der Region sind staubtrocken. Landwirte, die ihre Äcker in diesen Tagen grubbern, ziehen eine weithin sichtbare Staubwolke hinter sich her. Niederschlagsmengen an der Station Wittingen-Vorhop Foto: Jürgen Runo Auf den Äckern müsste das Wintergetreide eigentlich stramm wachsen, das Grünland sprießen – nichts davon ist zu sehen. Die Wiesen mickern vor sich hin, Wintergerste, Winterroggen und Weizen darben. In weiten Teilen des Landkreises Gifhorn haben die Bauern in der vergangenen Woche mit der Feldberegnung begonnen. „Die aktuelle Situation ist sehr kritisch. Das gilt für die gesamte Region. Wir müssen beregnen, um die Ernte zu sichern“, sagt Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbands Gifhorn-Wolfsburg. Das Wasser sei dringend erforderlich für das Wachstum der Pflanzen, aber auch damit sich der Dünger auflöst. „Beim Wintergetreide sind erste Trockenheitsschäden sichtbar“, erklärte Böse. Kritisch sei die Lage auch auf den Brach- und Blühflächen. Zum fehlenden Wasser kommen die Nachtfröste dazu - eine gefährliche Kombination auch für den gerade keimenden Mais. Selten mussten Landwirte so früh die Beregnungsanlagen auf die Felder schleppen. „Das Schlimme ist, das Wasser, das wir jetzt verbrauchen, fehlt uns dann im Sommer“, sagt Landwirt Heinrich Schulz aus Westerbeck. Er bestätigte, dass einige Landwirte bereits überlegen, ob sie das Wintergetreide vertrocknen lassen, um ausreichend Wasser für die Beregnung der Kartoffeläcker zu haben. Ohne genügend Wasser ist der Kartoffelertrag etwa 40 Prozent niedriger. Wie der Landvolk-Geschäftsführer erläuterte, gebe es allerdings nur ein begrenztes Wasserkontingent. Die Jahreshöchstmenge sei von einem Beregnungsverband zum nächsten unterschiedlich. Eingehüllt in eine Staubwolke: ein Landwirt auf einem Acker zwischen Westerbeck und Grußendorf. Foto: Dirk Kühn Wohl dem, der seine Kartoffeln bereits in der Erde hat. Mittlerweile sei der Boden so trocken, dass die Kartoffeldämme auseinander fallen. Da müsse schon vor dem Pflanzen beregnet werden, damit der Boden feucht ist. Erstmals seit Jahren baut Kreislandwirt Werner Warnecke aus Dedelstorf wieder Kartoffeln an. Dazu kommen Winterroggen und Zuckerrüben. Er befürchtetet ein weiteres Jahr mit extremer Trockenheit. Seit gut einem Monat fehlen ausreichend Niederschläge. Auch Warnecke spricht von ersten Trockenheitsschäden beim Wintergetreide. Keine Möglichkeit, seine Felder zu bewässern hat der Rethener Landwirt Uli Reinecke. Um ans Grundwasser zu kommen, müssten die Brunnen mehr als 100 Meter tief sein. Das rechne sich nicht. „Die Situation ist angespannt“, sagt er. Er habe Zuckerrüben und Mais gedrillt. Das Saatgut ist angekeimt, jetzt drohe die Gefahr, dass die Keimlinge vertrocknen. Hinzu komme eine hohe Mäusepopulation, die sich an der Zuckerrübensaat bedient. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre habe er versucht, das Risiko möglichst breit zu streuen. So baut Reinecke auch Dinkel, Winterweizen und Wintergerste an. „Wir leben in der Hoffnung auf Regen“, sagt der Rethener. Doch Regen ist in den nächsten zehn Tagen kaum zu erwarten.