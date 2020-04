Die Ausmaße des neue IAV-Parkhauses im Gewerbegebiet am Allerkanal werden langsam sichtbar. Hinten stehen die Stahlgerüste der ersten Parketagen, viel weiter vorn der Rohbau eines Treppenhauses.

Gifhorn. Die mehr als 1200 Stellplätze sollen die Parksituation der Berufspendler im Gewerbegebiet Am Allerkanal verbessern.

IAV-Forschungsparkhaus in Gifhorn wächst

Es tut sich eine Menge in Gifhorns wirtschaftlichem Kraftzentrum im Gewerbegebiet Am Allerkanal. An der Rockwellstraße wachsen nicht nur die vier Flügel des riesigen Bürokomplexes des Entwicklungsdienstleisters IAV. Gleich nebenan wird auch das neue Parkhaus sichtbar, das mit 1240 Stellplätzen und weiteren 70 Parkboxen auf dem Grundstück die Parksituation für Tausende Pendler merklich entspannen soll.

Das Millionenobjekt der Braunschweiger Investorengesellschaft Streiff dient Hauptnutzer IAV zugleich zur Erprobung neuer Fahrzeugfunktionen beispielsweise für das automatische Einparken. Die Dimensionen des Zweckbaus in Stahlgerüstbauweise zeichnen sich mittlerweile ab. Im hinteren Bereich montiert die Firma Goldbeck, die zuletzt in vergleichbarer Bauweise das neue Schütte-Parkhaus in der Innenstadt errichtet hatte, die ersten Parkebenen. Im Vordergrund markiert ein noch einsam stehendes Treppenhaus aus Betonfertigteilen die Vorderkante des Bauwerks.