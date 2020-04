Das sonnige Wetter nutzen statt in den eigenen vier Wänden versauern: Wem dieser Tage die Decke auf den Kopf fällt, entscheidet sich gern für eine ausgiebige Radtour oder einen Spaziergang im Wald, durch den Park oder an Feldern entlang.

Und dabei wird der ein oder andere gar zum Schatzsucher, wenn er hier und da einer Schlange über den Weg läuft. Wie bitte? Ja, regungslosen, ungefährlichen, farbenfrohen Okerstein-Schlangen. Die sind längst nicht nur im Landkreis Gifhorn zu finden, sondern auch in Braunschweig, Peine, Wolfenbüttel und Salzgitter und fernab unserer Region sogar weit über die Landesgrenzen hinaus.

Überall sind derzeit bunte Schlangen aus selbst bemalten Okersteinen zu sehen, darunter im Eichenkamp im Park in Meinersen. Mit mehr als 1500 angelegten Steinen ist sie die längste, die gesichtet wurde. Foto: Privat

Die Idee dazu hatte Sarah Wittkowski, als sie in einer Zeitschrift beim Friseur über eine solche Aktion las. Zusammen mit ihrer Frau beschloss sie: das gehört nach Meinersen. So setzte sie sich mit Freundinnen zusammen und bemalte Steine mit Acrylfarbe. Auf die Rückseite schrieben sie: „finden, freuen, posten“. Denn wer einen von anderen platzierten Stein entdeckt, soll im Idealfall ein Foto davon machen und in der offenen Facebook-Gruppe #okersteine posten. Der Stein darf behalten und beispielsweise Zuhause aufbewahrt werden – oder an eine der vielen Schlangen angelegt werden, damit diese immer länger wird. „Wo ich gerade bin, lege ich einen Stein ab. Ich habe immer einen in der Tasche oder im Auto rumliegen“, so Wittkowski. Ob im Park, im Urlaub auf einer Insel, an einer Raststätte – überall kann ein Fremder findig werden.

Wegen der Corona-Pandemie bitten die Okersteinfreunde darum, derzeit keine Steine irgendwo einzeln abzulegen oder mitzunehmen, da Keime auf der Oberfläche haften könnten. Stattdessen sollen die fertigen Kunstwerke lediglich an die Ketten angelegt werden. Hinweisschilder machen darauf aufmerksam, die Steine unbedingt liegen zu lassen.

Die längste Schlange wurde am Eichenkamp in Meinersen gesichtet. Mehr als 1500 Steine bilden eine Kette quer durch den Park. „Wir haben dort auch ein Körbchen aufgehängt mit blanken Steinen, die mitgenommen und bemalt werden dürfen.“ Um Tiere zu schützen, soll nur mit Acrylfarben gemalt und kein Glitzer, Aufkleber oder sonstiges verwendet werden. Klarlack schützt gegen die Witterung.

Ein Zettel weist daraufhin, dass die Steine wegen der derzeitigen Corona-Lage liegen gelassen werden sollen. Foto: Privat

Weitere Schlangen, zum Beispiel am Schlosssee in Gifhorn, in Vechelde oder in Broitzem, bestünden mindestens aus 300 bis 400 Steinen. „Toll, wie man dadurch das Wir-Gefühl zum Ausdruck bringen kann“, freut sich Wittkowski. Özlem Aygün aus Rötgesbüttel hat vor wenigen Tagen den Anfang an der DRK-Kita gemacht. Am Freitag zählte sie schon 459 Steine. „Ich bin fast jeden Tag mit meinen Kids dort“, sagt die zweifache Mutter. Für ihre Kinder sei das eine tolle Abwechslung im Corona-Alltag.

„Wo Okerstein-Schlangen entstehen, entscheiden die Mitglieder ganz allein. Das ist schnell ein Selbstläufer geworden“, berichtet Wittkowski. Im Mai 2019 wurde die Gruppe bei Facebook gegründet, inzwischen zählt sie stolze 5200 Mitglieder.

Die offene Gruppe ist bei Facebook zu finden unter dem Schlagwort #okersteine.