Gifhorn zeigt Erinnerungstafel für Kriegsopfer

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich zeigt die Gedenktafel der Stadt für die jungen Osteuropäer, die 1945 nach überstandenem Krieg unter tragischen Umständen an einer Methylalkoholvergiftung starben. Das Schild könnte am Volkstrauertag am Bahnhof Gifhorn enthüllt werden.

Gifhorn. Der Gedenktext für 400 freigelassene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen, die an Methylalkohol starben, sollte am Freitag enthüllt werden.

Es war längst alles vorbereitet: Am Freitag, 24. April, genau 75 Jahre nach dem tragischen Geschehen am Bahnhof Gifhorn, sollte während einer Feierstunde eine Gedenktafel enthüllt werden, um an 400 freigelassene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa zu erinnern. Die meist jungen Menschen starben nach dem versehentlichen Genuss von giftigem Methylalkohol aus Kanistern eines unbewacht abgestellten Güterzugs. Heimatforscher und Historiker um Altbürgermeister Manfred Birth, Jörg Prilop vom Bündnis Bunt statt Braun und Gifhorns Kultur-Fachbereichsleiter Klaus Meister hatten nach Recherchehinweisen unserer Zeitung das opferreiche Drama der letzten Kriegstage aufgearbeitet und die historischen Quellen gesichert.

Die wetterfeste Tafel mit einem QR-Code zu einer Internetdokumentation des Geschehens von 1945 sollte am Jahrestag am Bahnhofszaun zwischen Reisezentrum und Bahnsteigzugang unübersehbar platziert werden. Doch wie alle Veranstaltungen verhindert die Corona-Krise die Gedenkstunde. Bürgermeister Matthias Nerlich und Klaus Meister zeigten die großformatige Tafel daher im Rathaus und kündigten an, das öffentliche Gedenken nachzuholen. Nerlich erwägt, die Feierstunde anlässlich des Volkstrauertags im November dafür zu nutzen. Der Erinnerungstext schildert, wie gnadenlos das Schicksal die Verschleppten nach knapp überstandenen Kriegswirren heimsuchte: „Die Menschen hatten den Krieg überlebt und wollten ihre Freiheit feiern. Die Opfer sind in Massengräbern in Gifhorn und Umgebung bestattet. 213 von ihnen wurden umgebettet und fanden 1959 ihre letzte Ruhe auf dem Kriegsgefangenen-Friedhof in Wietzendorf im Heidekreis. Nur wenige sind namentlich bekannt.“