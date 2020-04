Parsauer Jubiläumspaar läuft Corona davon

Das wäre eine Schau geworden: Brigitte und Matthias Müller wollten am 26. April ihren 30. Hochzeitstag beim HAJ Hannover Marathon zelebrieren. Zusammen mit Familie, Freunden und all den 26.000 Laufsportlern bei dem Sport-Spektakel wären sie einen Halbmarathon gelaufen. Das Parsauer Paar, das sich am 26. April 1990 das Ja-Wort gegeben hatte, hätte sich unübersehbar in Schale geworfen, um seine Liebe zu zeigen: Sie ganz in Weiß mit zartem Spitzenkleid und Schleier, er stilecht mit Frack, Schleife und Zylinder zu knackigen Laufshorts in schwarz.

Hätte, wäre, Corona: Für den HAJ-Marathon galt am Sonntag das neue Motto „Stay at home“. Man sieht sich 2021 gesund wieder. So lange wollten Brigitte (55) und Matthias Müller (58) aber nicht warten. Ihre sportliche Ehrenrunde mit der eigens beschafften Festgarderobe verlegten sie einfach auf ihre Hausstrecke, einen Zehn-Kilometer-Rundkurs von Parsau durch die frühlingsfrische Drömlings-Landschaft bis Bergfeld und zurück. Da fiel selbst der Verzicht auf das ursprünglich vorgesehene„Blumenkind“ leichter, weil ohnehin alles grünte und blühte. In Hannover wäre Neffe und Patensohn Werner Müller-Karwehl blütenstreuend mitgelaufen. Wieder zu Hause von Ehrenrunde, begingen die Müllers den Hochzeitstag vorschriftsgemäß im engsten Familienkreis. Weil man ja auch nicht essen gehen kann,kam das Menü eben per Lieferdienst an die heimische Tafel. Familiengeschichtlich betrachtet, passte das eigentlich ganz gut. Denn die Müllers waren nicht von Beginn an ein Lauf-Paar. Den Impuls gaben erst 2008 die eigenen Kinder, die in Wolfsburg beim Bambini-Lauf starteten. Neffe Werner stachelte dann Matthias Müller an, für die Zehn-Kilometer-Distanz zu trainieren. Schnell war dann auch Brigitte Müller dabei. Der Bräutigam steigerte sich schrittweise bis zur Marathon-Strecke. So weit musste es am Sonntag allerdings nicht gehen. Am Ende gilt: Nur die Liebe zählt. Und die Hochzeitsparty in Hannover wird 2021 selbstverständlich nachgeholt.