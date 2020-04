Rühen: Spaziergänger rettet ertrinkende Frau aus Mittellandkanal

Rühen. Der Mann sprang in den Kanal, um die scheinbar bereits verstorbene Person herauszuziehen. Die Seniorin befindet sich nun im Krankenhaus.

Ein mutiger Spaziergänger hat am Mittwochabend bei Brechtorf eine hilflos im Mittellandkanal treibende Frau gerettet.

Der 54-jährige Vorsfelder war laut Polizei mit seiner Ehefrau zu Fuß unterwegs und bemerkte an der Brechtorfer Brücke einen scheinbar leblosen menschlichen Körper, der an der Wasseroberfläche trieb. Ohne zu zögern sprang der 54-jährige in den Kanal und zog die Frau – eine 80-jährige Brechtorferin – ans Ufer. Dort begann er sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Zeitgleich hatte seine Ehefrau bereits die Feuerwehr telefonisch alarmiert.

Frau schwebt noch in Lebensgefahr

Nur wenige Minuten später trafen ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vorfsfelde am Ort des Geschehens ein und übernahmen die weiteren Reanimationsmaßnahmen, bis wieder Vitalfunktionen bei der Seniorin messbar waren.

Anschließend wurde die 80-jährige mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gefahren. Sie schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. red