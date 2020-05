Thomas Bunk ist neuer Polizeichef in Meine

Ein Jahr lang war die Stelle vakant – nun hat Meine einen neuen Polizeichef. Der 51-jährige Thomas Bunk wird neuer Leiter des Polizeikommissariats. Das gab Polizeisprecher Thomas Reuter am Dienstag bekannt. Übergangsweise hatte zuletzt Michael Betker, jetzt Polizeichef in Meinersen, die Dienststelle geführt.

Bunk wird Chef von 28 Polizeibeamten

Bunk war zuletzt stellvertretender Leiter des Polizeikommissariats Meinersen und zuvor Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Celle sowie Dienstabteilungsleiter in Gifhorn. In Meine steht der 51-Jährige nun 28 Polizeibeamten sowie zwei Angestellten vor. Der in Meinersen wohnhafte Bunk ist nunmehr federführend verantwortlich für die Kriminalitätsbekämpfung und Verkehrssicherheit in den Samtgemeinden Papenteich und Isenbüttel. red