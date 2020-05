Die GWG erweitert ihren E-Fuhrpark für Gifhorn

Zuwachs im Fuhrpark: Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) hat mit einem E-up! von Volkswagen ein zusätzliches Elektro-Fahrzeug beschafft. Den will die GWG für die jetzt trotz der besonderen Situation unumgänglichen Fahrten in Gifhorn einsetzen, heißt es in dem Bericht an die Presse.

Die Entscheidung für die Anschaffung sei schon vor der Corona-Krise getroffen worden, um auf diese Weise neben der energetischen Sanierung der GWG-Gebäude weiter am Erreichen der Klimaschutzziele zu arbeiten. „Die Erweiterung unseres Fuhrparks mit einem zusätzlichen E-Auto ist ein weiteres Bekenntnis unserer Unternehmensstrategie zu einer sauberen und energieeffizienten Umwelt“, so Geschäftsführer Andreas Otto.