VLG-Busse fahren ab Montag wieder nach regulärem Fahrplan

Nachdem ab Montag, 18. Mai, mehr Schulklassen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, fahren alle Linien der VLG ab dann wieder nach dem regulären Fahrplan an Schultagen. Bis auf Weiteres entfallen die Spätfahrten in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag auf den Linien 170 und 180 nach 23.30 Uhr, auf der Linie 191 nach 22.30 Uhr.

