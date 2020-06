Neue Radwanderkarte erschließt den Kreis Gifhorn

Spätestens in der Corona-Phase haben die Gifhorner das Fahrrad für sich entdeckt. Da kommt die neue Radwanderkarte der Tourismusgesellschaft Südheide Gifhorn gerade recht, um nun auch mit dem Rad den Landkreis zu entdecken. Den ziemlich großen Faltplan im Maßstab 1:60.000 gibt es für 5,90 Euro im Buchhandel und in den Tourist-Informationen. Landrat Andreas Ebel und Geschäftsführer Jörn Pache von der Südheide sind mehr als angetan von dem analogen Pfadfinder.

Es ist zugleich ein Türöffner für immer mehr Fahrradtouristen, die das Gifhorner Land als Ausflugsziel und Urlaubsregion entdecken. Nachdem der Landkreis die 565 Kilometer messenden touristischen Radwege in seine Obhut genommen hat, vielfach neu schottert und beschildert, fügt sich mit der Karte alles zu einem stimmigen Konzept. Die ersten Exemplare hatten Fahrradfans schon Ende vergangener Woche vor der offiziellen Vorstellung mit dem Landrat ergattert, berichtete Pache.

„Die Karte bündelt alle wichtigen Informationen und Angebote zu Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten oder fahrradfreundlichen Unterkunftsbetrieben für Radwanderer“, bekräftigt Pache. Auf der Rückseite gibt es außer Erläuterungen zu neuen Themenwegen und Lehrpfaden zusätzliche Ortspläne der Städte Gifhorn und Wittingen, der Gemeinden Isenbüttel mit Tankumsee und Hankensbüttel sowie der Nachbarstadt Wolfsburg mit ihren Attraktionen.

Der Clou der Karte sind dutzende Streckenvorschläge für alle Fitness-Levels und Interessenschwerpunkte, erläutert Pache. Es gibt Tagestouren mit 40 bis 60 Kilometer Strecke in alle Richtungen mit Themen wie Flüssen oder Mühlen. Auch Wittingen ist eine Tour gewidmet oder einer ganzen Reihe schmucker Dörfer, deren Ortsnamen alle auf -büttel enden.

Für Pedal-Enthusiasten haben die Macher eine kreisweite Rundtour von gut 200 Kilometern Strecke abgesteckt. Ein Best of Gifhorn, das sich womöglich vom Sattel eines E-Bikes aus am entspanntesten genießen lässt. Aber falls jemand die Herausforderung sucht...

Neu im Streckenplan sind zudem mehrere Touren entlang des Elbe-Seitenkanals und des Mittellandkanals. Oft genießt man von den Wegen auf den Dammkronen aus erhabene Blicke über weites Land. Die gut gepflegten Wege gab es schon zuvor, doch Dirk Spieß von der Wirtschaftsförderung des Landkreises musste mit den zuständigen Behörden lange verhandeln, damit sich kein Konflikt in Fragen der Haftung und der Verkehrssicherung ergab.

