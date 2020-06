Alkoholisierter Autofahrer kommt im Kreis Gifhorn von Straße ab

Ein alkoholisierter Mann aus dem Kreis Helmstedt hat am frühen Samstagmorgen im Kreis Gifhorn für einen Unfall gesorgt.

Rühen. Der 57-Jährige aus dem Kreis Helmstedt überfuhr am frühen Samstagmorgen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Sein Promillewert lag bei 1,47.

Ein 57-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Helmstedt ist am Samstag, kurz nach Mitternacht, auf der Oebisfelder Straße nahe Rühen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat daraufhin ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten überfahren, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Anwohner hörten einen lauten Knall und verständigten daraufhin die Beamten. Der allein im Fahrzeug sitzende Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, eine Messung ergab 1,47 Promille. Er wurde nicht verletzt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. red