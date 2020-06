Schlägereien, Beschimpfungen und Corona-Verstöße in Müden

Zu gleich mehreren Vorfällen ist es in der Nacht zu Sonntag in einer Gaststätte an der Hauptstraße in Müden gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde sie gegen 4 Uhr zunächst wegen Streitigkeiten zwischen einigen Gästen in das Lokal gerufen. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen aus Meinersen und Gifhorn vor Ort eintrafen, hatten sich kurz zuvor vier Männer aus der Samtgemeinde Meinersen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren in der Gaststätte mit Fäusten traktiert, wobei zwei leichte Blessuren erlitten.

Den Polizisten gegenüber solidarisierten sich die Streithähne aber – auch mit weiteren Gästen. Nur durch einen energischen Einsatz gelang es den Beamten, die Situation zu beruhigen, sie wurden aber von mehreren Gästen beleidigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden schließlich drei besonders aggressive Männer in Gewahrsam genommen und Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen diverser Verstöße gegen die Corona-Verordnung gegen die jeweils Verantwortlichen eingeleitet, so die Polizei.