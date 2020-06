Fahrradunfall zwischen Rothemühle und Walle: Ein Verletzter

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schunterstraße zwischen Rothemühle und Walle wurde am Sonntag, 21. Juni, ein Jugendlicher verletzt. Kurz hinter Walle fuhren ein Vater und sein 14-jähriger Sohn mit ihren Fahrrädern in Richtung Rothemühle. Vor ihnen fuhr ein Paar mit ihren Rädern. Beim Überholen musste der 14-jährige in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit der vorausfahrenden Dame zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich am Arm. Trotz des Sturzes des Jungen fuhr das Paar weiter in Richtung Rothemühle. Es soll zwischen 50 und 60 Jahren alt sein. Dieses Paar sowie Zeugen des Vorfalls vom Sonntagabend werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meine unter (05304) 91230 melden.

red