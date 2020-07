Polizei Gifhorn sucht Unfallverursacher

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in der Südstadt ereignet hat. Ein 60-jähriger aus Stendal (Sachsen-Anhalt) parkte seinen grauen Renault Laguna gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand der Jägerstraße/Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße.

Als er gegen 18.10 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite. An der Windschutzscheibe fand er einen Zettel mit der Telefonnummer des Unfallverursachers.

Diese Nummer ist jedoch offenbar nicht korrekt, möglicherweise unbeabsichtigt. Daher bittet die Polizei nun den Verursacher, sich bei der Polizeiinspektion Gifhorn unter (05371) 9800 zu melden, um die Schadensregulierung korrekt abwickeln zu können.

red