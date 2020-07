Motorrad in Müden manipuliert: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Meinersen ermittelt, wer am Dienstag in Müden an einem geparkten Motorrad eine Radmutter gelöst und damit den Fahrer und den Straßenverkehr gefährdet hat.

Ein unbekannter Täter löste am Dienstag, 14. Juli, mutwillig die Achsmutter am Hinterrad eines Yamaha-Motorrades, das am Rand der Straße Thielenkamp in Müden geparkt war. Der 18-jährige Besitzer hatte sein Motorrad gegen 15.30 Uhr dort abgestellt und startete es wieder gegen 21.10 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Ettenbüttel und der Bundesstraße 188 bekam er starke Probleme beim Lenken und konnte sein Motorrad kaum in der Spur halten. Nur durch geistesgegenwärtiges Reagieren konnte er einen Unfall verhindern. Nach dem Anhalten bemerkte er, dass die Achsmutter am Hinterrad fehlte. Laut Polizei sei ein technischer Problem nahezu ausgeschlossen, sodass die Achsmutter mutwillig gelöst worden sein muss, während das Motorrad geparkt war. Die Polizei Meinersen ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise unter (05372) 97850.

red