Gifhorn. Eine Baustelle Am Knickwall wurde am frühen Samstagmorgen einem 22-jährigen Gifhorner zum Verhängnis:.

Gifhorner trinkt und fährt – Auto steckt in Baustelle fest

Eine Baustelle Am Knickwall wurde am frühen Samstagmorgen einem 22-jährigen Gifhorner zum Verhängnis: Sein Seat Arosa rutschte gegen 0.45 Uhr mit einem Vorderrad in die Baugrube und steckte fest. Eine Zeugin hat den Unfall bemerkt und rief die Polizei. Die habe den jungen Mann zusammen mit seinem Beifahrer nur einige Meter weiter angetroffen, berichtet Polizeisprecher Christoph Nowak. Beide Männer seien unverletzt, aber alkoholisiert gewesen.

Bei dem Fahrer, einem 22 jährigen Gifhorner, wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,55 Promille gemessen. Hinzu kam, dass er nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. In einem anderen Strafverfahren muss sich außerdem der Halter des Fahrzeugs verantworten: Dieser hatte mit dem Fahrer zusammen getrunken und ihm dann den Schlüssel überlassen.

red