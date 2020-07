Diebe stehlen Fahrräder von Feuerwehrmännern in Leiferde

Sie retten, löschen, bergen und schützen: die Freiwilligen Feuerwehren sind immer da, wenn Leid von Menschen, Tieren oder der Umwelt abzuwenden ist – und das alles ehrenamtlich.

Mit Füßen traten Unbekannte dieses Engagement, als sie am Leiferder Feuerwehrhaus drei Fahrräder von Feuerwehrleuten stahlen. Laut dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Thorben Beck passierte es am Donnerstag, 23. Juli, zwischen 19 und 21 Uhr. „Die Kameraden waren mit ihren Fahrrädern zum Übungsdienst gekommen und hatten diese am Feuerwehrhaus abgestellt.“

Schlösser der angeschlossene Fahrräder, die am Feuerwehrhaus abgestellt waren, geknackt

Anschließend waren sie mit den Feuerwehrfahrzeugen im Ort unterwegs, um die Hydranten zu überprüfen. „Das ist wichtig, damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert“, wird Becke in der Pressemitteilung der Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen zitiert.

Als sie gegen 21 Uhr ins Feuerwehrhaus zurückkehrten, waren drei der abgestellten Fahrräder verschwunden. „Die Fahrräder waren angeschlossen, die Diebe müssen die Schlösser geknackt haben“, so Beck weiter.

Feuerwehr hofft auf Zeugenhinweise auf der Bevölkerung

Und das war nicht der erste Fall: „Vor zwei Jahren wurden mehrere Fahrräder von Jugendfeuerwehrmitgliedern während des Dienstes gestohlen.“ Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Feuerwehr hofft, dass Zeugen in der Zeit von 19 bis 21 Uhr etwas am Feuerwehrhaus beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 oder auch die Samtgemeindeverwaltung entgegen.

red