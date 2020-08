Bergfelder Verein fördert Straßenbau in Kundus

Dank der eingegangenen Spenden konnte in den vergangenen Tagen mit der Reparatur der Hochwasserschäden an der Straße Nazari in Kundus (wir berichteten) begonnen werden. Das zeigen die Fotos, die Katachel, Verein für humanitäre Hilfe in Afghanistan, mit dem herzlichsten Dank erreicht haben.

Dankbarkeit der Menschen vor Ort

Die Menschen sind überaus froh, dass es einen Weg gibt, die Schäden zu beseitigen, heißt es in der Mitteilung des Vereins aus Bergfeld weiter. Das Material für die Arbeiten wird demnach von den Spenden finanziert, die Arbeit leisten die Männer aus den anliegenden Häusern. Katachel hofft auf weitere Unterstützer: „Dabei sind leider aber bisher nur 3000 Euro eingegangen, wobei insgesamt 10.000 Euro benötigt werden.“

Stabile Mauer wird errichtet

Auf den Bildern ist zu sehen, dass der Baubeginn mit der Errichtung einer stabilen Steinmauer beginnt, die dann bei weiteren Hochwassern die Fluten davon abhalten soll, die anliegende wichtige Straße wegzuschwemmen, beschreibt der Verein. Dies sei eine nachhaltige Lösung, die langfristig die Verkehrsverbindung schütze.

Geld für Kiesladungen fehlt

„Wir haben die Rundeisen gekauft, die Steine aus dem Gebirge mit Lastwagen anliefern lassen und Kies und Sand sowie Zement für diese Schutzmauer schon gekauft. Dennoch fehlt uns das Geld, noch die vielen Kiesladungen zum Auffüllen der Straße zu zahlen, so dass wir noch dringend weitere Hilfe benötigen“, so Vorsitzende Sybille Schnehage.

Spenden sind möglich

Wer die Not der Menschen mit lindern möchte, kann Spenden einzahlen. Die Bankverbindung gibt es unter www.katachel.de. Sybille Schnehage drückt weiter die Daumen: „Wir hoffen, dass wir es schaffen, den Menschen die notwendige Gesamtsumme zur Verfügung stellen zu können.“

