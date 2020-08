Das Altstadtfestchen in Gifhorn

So, 23.08.2020, 12.32 Uhr

Klein, aber fein und konsequent dem Hygienekonzept folgend: rund 500 Musikfans ließen sich am Freitag- und Samstagabend open air am Gifhorner Kultbahnhof von Bands wie Pretty in Pink, Crossfire, Kings Call und anderen begeistern. „Endlich wieder Livemusik“, freuten sie sich. Video: Dirk Kühn