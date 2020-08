25.000 Euro für Gifhorns ehrenamtliche Familienbegleiter

Familienbegleiter machen vor allem dies: Sie machen Mut. Im Alltag bringen sie Familien Entlastung, geben Halt und haben immer ein offenes Ohr. Aber: Auch wenn die Arbeit ehrenamtlich ist, werden finanzielle Mittel benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Projektstart erhielt demnach das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Spende – 25.000 Euro.

Kinder leiden oftmals unter dem Geschehen

Mitunter stürzt auf eine Familie so viel ein, dass sie nicht alles bewerkstelligen kann. Darunter leiden Kinder häufig besonders stark, heißt es weiter zum Hintergrund. „Wir unterstützen dieses Projekt, weil es für uns wichtig ist, Eltern in schwierigen Phasen zu helfen und Kindern neue Perspektiven aufzuzeigen“, wird aus der Scheckübergabe Thomas Fast, Direktionsleiter Volksbank BraWo und Botschafter des Kindernetzwerkes United Kids Foundations, zitiert.

Das DRK will Abhilfe schaffen

„In derartig schwierigen Alltagssituationen zeigt sich in ganz vielen Familien, dass einfach keine ausreichenden Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um einen klaren Kopf zu bekommen“, so Karin Single, Fachbereichsleiterin Kinder Jugend und Familie beim DRK- Kreisverband Gifhorn. Gemeinsam mit der Freiwilligenagentur der Diakonie will sie im Landkreis Gifhorn mit Förderung durch die beim „walk4help“ der Bank generierten Spendengelder Abhilfe schaffen.

Helfer werden geschult

Zu den ehrenamtlichen Familienbegleitern und ihrer Hilfe in schwierigen Zeiten heißt es: Häufig bringt jeder Tag Herausforderungen mit sich, wenn sich dann noch Lebenssituationen ändern, kann es richtig schwierig werden. Dann stehen Eltern Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Familienbegleiter werden in Kleingruppen zu Themen wie Aufsichtspflicht, Kindeswohl, Aufgaben, Rechte und Pflichten, Abgrenzung und Ressourcen geschult. Die von der Volksbank überreichte Spendensumme wird demnach zum größten Teil für diese vorbereitenden Maßnahmen eingesetzt.

Helfer sollen sich melden

Für den Aufbau des Portals für Familienbegleiter werden noch ehrenamtliche Männer und Frauen gesucht. „Wer Lust hat, sich zu engagieren, und wem die Arbeit mit Familien Freude macht, ist herzlich eingeladen, sich zu melden“, so Karin Single.

