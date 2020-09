30-Jähriger attackiert Polizisten in Gifhorn

Eigentlich waren die Polizisten ausgerückt, weil sie einen Hinweis auf Drogenhandel bekommen hatten. Als die Beamten eintreffen, werden sie bespuckt und angegriffen – und zwar von dem Mann, der sie zuvor gerufen hatte.

30-Jähriger gibt an, mit Pfefferspray attackiert worden zu sein

Der 30-Jährige hatte die Polizei am Dienstag gegen 16 Uhr darauf hingewiesen, dass in einem Waldstück nahe des Penny Markts an Braunschweiger Straße mit Betäubungsmitteln gehandelt würde. Um den Mann weiter befragen zu können, bittet ihn die Polizei, an einer nahe gelegenen Tankstelle zu warten. „Als die Beamten dort eintreffen fährt der Melder mit einem Rad davon, er kann jedoch eingeholt und angehalten werden“, heißt es im Bericht der Polizei.

Der 30-Jährige gibt an, auf dem Parkplatz des Penny Markts mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme bemerken die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Test ergab 1,92 Promille. Zudem war das Fahrrad als gestohlen gestohlen gemeldet.

Mann will Polizisten Kopfnuss verpassen und bespuckt die Beamten

Fortan eskaliert die Situation. Der Mann will sich nicht ausweisen. Als einer der Polizisten ihn nach seinen Ausweispapieren durchsuchen will, wehrt sich der 30-Jährige, stößt mit dem Kopf nach dem Beamten „und schlägt ihm mit der Faust gegen die Hand wodurch der Beamte verletzt wird“, so die Polizei weiter.

Der Mann will sich nun nicht mehr beruhigen. läuft schreiend auf dem Tankstellengelände umher, schlägt gegen eine Zapfsäule und das Beifahrerfenster des Streifenwagens. Außerdem bespuckt er laut Polizei einen Beamten. „Durch die hinzugerufenen Beamten kann der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden, ihm wird eine Blutprobe entnommen. Nun muss er sich wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollzugsbeamten und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten“, berichtet die Polizei und bittet Zeugen der Körperverletzung mit dem Pfefferspray auf dem Parkplatz des Penny Markt, sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden. Hierzu sei ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. feu