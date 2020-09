Neubokel. Der Christdemokrat war bis 2016 Ortsbürgermeister. In der CDU will er bleiben.

Missstimmung im Ortsrat Neubokel: Der langjährige Ratsherr und frühere Ortsbürgermeister Torsten Genz (CDU) legt zur Ratssitzung am Mittwoch sein Mandat nieder. Als Nachrücker zieht ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2021 Manfred Hollenbach in das Fünfer-Gremium ein. Christdemokrat Genz will in der CDU bleiben.

