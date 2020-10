Kreismusikschule arbeitet jetzt auch mit einer App

Gifhorn. Musikschulleiter Peter Bönisch spricht von einem Quantensprung in Richtung Digitalisierung. Noch ist die App in der Testphase.

Terminabsprachen via Internet, Online-Unterricht für Schüler, digitale Pinnwand für alle – die neue App der Gifhorner Kreismusikschule soll Schülern und Lehrer nicht nur in Corona-Zeiten das Leben smarter machen. Noch ist die App in der Testphase, aber Musikschulleiter Peter Bönisch schwärmt schon jetzt: „Wir sind die erste Musikschule in der Region, die diese App nutzt.“ Er sprach von einem Quantensprung in Richtung Digitalisierung. Die Kreismusikschule gehe mit der Zeit. „Wir nutzen die derzeitige Technik und holen damit alle ab.“ Und die beste Nachricht laut Bönisch: Die App ist kostenlos.

Seinen Angaben zufolge steht die App ab sofort im Google-Play-Store und im App-Store von Apple zum Download zur Verfügung. Unbeantwortete Mailbox-Ansagen und umständliche Terminabsprachen sollten damit der Vergangenheit angehören. Landrat Andreas Ebel lobt den technischen Fortschritt in der Musikschule: „Klassisch ist nur der Musikunterricht an sich.“ Die App erleichtere Eltern, Schüler, Lehrkräfte und Verwaltung vor allem in Zeiten, in denen es schwieriger ist, persönliche soziale Kontakte zu halten, die Kommunikation untereinander. Sorge um die Datensicherheit müsse sich niemand machen, versicherte Bönisch. Alle Angaben werden verschlüsselt von einem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland gespeichert. Die Vorgaben der aktuellen Datenschutzverordnung werden erfüllt. Sämtliche Funktionen zum Austausch von Nachrichten setzen keinerlei Kontaktinformationen voraus. Die Übermittlung der Nachrichten erfolge über eine App-interne ID.