Eigentlich hätten 160 Nachwuchsmusiker aus Bremen und Leipzig zeigen sollen, dass die Deutsche Einheit lebt. Durch die Corona-Pandemie kam alles anders, und so präsentierte der Kulturverein Gifhorn in seinem Konzert zum 3. Oktober die Norddeutschen Barocksolisten.

Und trotz stark gelichteter Reihen wurde es ein beachtlicher Erfolg, den Solotrompeter Martin Weller (Staatsorchester Braunschweig) kommentierte: „Der Applaus ist ja genau so stark wie zum Neujahrskonzert!“

Und der war auch verdient. Das Programm ließ das Publikum in Wohlklang baden. Hervorragend die in schwindelnde Höhen getriebenen Passagen für Barocktrompete, von Weller gradlinig und schnörkellos fein gespielt und die blutvoll voluminöse erste Geige von Josef Ziga.

Grundmotiv des Konzerts, so Weller, war „die Suche nach dem Glück“ in einer Zeit, in der Europa eher auseinanderdriftet denn zusammensteht.

In der Musik, so das Fazit, gibt es nur Europäer, etwa Händel, der in Hannover und London wirkte, oder Vivaldi, der als Italiener für das Land steht, in dem die Oper ihre Wurzeln hat.

Charpentier, so Wellers Hinweis, schrieb mit seinem „Te Deum“ die Europa-Fernsehhymne, aber die eigentliche Hymne Europas stammt aus der Feder Beethovens mit der „Ode an die Freude“ – auch dieser Komponist wurde in seinem Jubeljahr Corona-Opfer.

Schön und geschmeidig erklang Bekanntes wie „Vier Jahreszeiten“ oder „Wassermusik“. Besonders apart „Palladio“ von Karl Jenkins, dem man seine Entstehung in der Moderne nicht unbedingt anhört, so viele Farben und warme Atmosphäre stecken darin, bis sich die Spannung in einem lokomotivehaften Stakkato entlädt.

Nach dem langen Applaus gab es zu recht am Ende noch die majestätische Zugabe „Prince of Denmark‘s March“.