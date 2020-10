Gifhorner Missbrauchsprozess: Haftstrafen für Pädagogen-Ehepaar

Nach einem langwierigen Prozess um sexuellen Missbrauch in einer Gifhorner Wohngruppe für hilfsbedürftige Kinder ist an diesem Donnerstag das Urteil gefallen. Ein Erzieher muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Er wurde in einem Fall von Misshandlung von Schutzbefohlenen und zwei Fällen von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen für schuldig befunden. Die Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten für seine Ehefrau, ebenfalls Pädagogin, wurde zur Bewährung ausgesetzt. Ihr wurde Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen zur Last gelegt.

Seit Anfang Januar musste sich ein Ehepaar aus Gifhorn, das die familienähnliche Gruppe geleitet hatte, am Landgericht Hildesheim verantworten. Dem 57 Jahre alten Erzieher wurde schwerer sexueller Kindesmissbrauch in zwölf Fällen und schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen in vier Fällen vorgeworfen. Seine 61 Jahre alte Frau war wegen siebenfacher schwerer Misshandlung angeklagt, hauptsächlich soll sie nicht eingeschritten sein.

Gifhorner Missbrauchsprozess: Opfer waren zwischen 6 und 14 Jahre alt

Angeklagt wurden Taten im Zeitraum von 1998 bis 2007. Die mutmaßlichen Opfer waren damals zwischen 6 und 14 Jahre alt. Die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten.

Der Erzieher und die Sozialpädagogin hatten bis zu sieben Kinder und Jugendliche gleichzeitig in ihrem Haus betreut – viele blieben einige Jahre. Eine frühere Bewohnerin war Anfang 2019 zur Polizei gegangen und hatte Anzeige erstattet. Daraufhin schloss der Träger die seit rund 25 Jahren bestehende Einrichtung, in der noch Kinder untergebracht waren.

Staatsanwältin schildert Taten mit teils abscheulichen Details

Das Pädagogen-Paar saß zunächst in Untersuchungshaft. Ursprünglich hatte der Prozess bereits vor gut einem Jahr begonnen, dann tauchten zahlreiche neue Ermittlungsakten auf, und der Prozess startete erneut. Die 61-Jährige saß nur kurz in U-Haft. Der Haftbefehl gegen den 57-Jährigen wurde Ende März – etwa ein Jahr nach seiner Festnahme – außer Vollzug gesetzt, er musste sich aber regelmäßig bei der Polizei melden.

In ihrer Anklage hatte Staatsanwältin Christina Pannek am 9. Januar 2020 die vorgeworfenen Taten mit teils abscheulichen Details beschrieben. Sexuelle Übergriffe soll es in der Badewanne, unter der Dusche und im Betreuerschlafzimmer gegeben haben. Mehrere frühere Bewohnerinnen der Wohngruppe traten als Nebenklägerinnen auf. Eine ihrer Anwältinnen hatte den Neustart des Prozesses kritisiert – das Leiden der Opfer verlängere sich dadurch unnötig.