Gifhorns Polizei macht Fahrräder diebstahlsicher

Kälte, Nässe – doch die Gifhorner ließen sich von dem widrigen Wetter nicht abschrecken, ihre Fahrräder registrieren zu lassen. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Gifhorn um Liane Jäger und Hans-Heinrich Kubsch nutzte am Donnerstag eine Garage der stadteigenen Bauhof-Exklave in der ehemaligen Grenzschutzunterkunft am Wilscher Weg, um Rahmennummern und Eigentümer in das elektronische Datensystem der Polizei Niedersachsen einzutragen.

Zu viert kümmerten sich die Beamten um den Andrang. Nach kaum einer Stunde waren schon 25 Räder neu im System, erläuterte Liane Jäger. Selbst hier machte sich das Corona-Phänomen bemerkbar. War doch ein Registrier-Termin zwischenzeitlich pandemiebedingt ausgefallen. Dafür hatten die Gifhorner dem Bundestrend folgend neue Fahrräder en gros beschafft. Und was für welche: „Zu 90 Prozent E-Bikes und Pedelecs, überwiegend höchstpreisig“, bilanzierte Jäger. Nicht selten investierten die Gifhorner 6000 Euro und mehr in die Zweiräder. Da lohnte es sich, die Eigentumsverhältnisse rechtssicher zu klären. Gestohlene Fahrräder landen auf Flohmärkten. „Wir finden gestohlene Räder immer wieder als Hehlerware auf Flohmärkten oder als Ladung bei LKW-Kontrollen an Autobahnen Richtung Osteuropa“, berichtete Jäger. Dann sei es gut, wenn sich auf Knopfdruck die rechtmäßigen Eigentümer ausfindig machen ließen. Damit es erst gar nicht soweit kommt, verteilten Jäger und Kollege Kubsch Broschüren mit Tipps, wie Eigentümer potenziellen Dieben das Leben schwer machen können. Allein bei den Schlössern gibt es große Unterschiede, auch dort allerdings im nach oben offenen Preis. Mobilitätswende? Die Bikes wurden per Auto vorgeführt. Beschädigungen am Rahmen ihres neuen Schmuckstückes müssen Radler Jäger zufolge nicht fürchten. Längst werde keine Codenummer mehr eingestanzt. Die herstellerseitig geprägte Rahmennummer reiche für die Registrierung aus. Gleichwohl gibt es auch zwei ernüchternde Feststellungen: Über die niedersächsische Landesgrenze reicht der Sicherheitsgewinn nicht hinaus. Polizei ist Ländersache, das gilt auch für die Fahrraddatei. Jäger: „Im Bayern-Urlaub nützt die Registrierung also nichts.“ Und was die allenthalben prognostizierte Mobilitätswende angeht, sah die Realität trotz noch so teurer Räder so aus: Die Biker kamen per Auto, die Pedelecs auf dem Fahrradträger.