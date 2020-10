Glasfaser-Internet für alle im Kreis Gifhorn

Landrat Andreas Ebel (rechts) und Netservices-Geschäftsführer Dirk Moysich kündigen Glasfaser-Internet für alle im Kreis an. Zielgruppe sind die mittelprächtig versorgten Haushalte in sogenannten schwarzen Flecken.

Gifhorn. Provider Netservices investiert ohne staatliche Hilfe 100 Millionen Euro in die flächendeckende Versorgung. Zehn Dörfer gehen dennoch leer aus.

Als einer von zwei niedersächsischen Landkreisen gibt der Landkreis Gifhorn ab sofort allen Haushalten die Chance auf einen bezahlbaren Glasfaser-Internetanschluss. Das Partnerunternehmen Netservices, das bereits den Anschluss von 13.000 Haushalten in den am schlechtesten versorgten Gebieten besorgt, übernimmt auf eigenes wirtschaftliches Risiko die Verlegung von weiteren 850 Kilometern Glasfaser per Tiefbau und den Direktanschluss von bis zu 40.000 Haushalten.

„Ein toller Tag für den Landkreis“, strahlte Landrat Andreas Ebel. „Damit sind wir für die Zukunft gut aufgestellt.“ 60 Prozent Anschlussquote? Keine echte Hürde. Bis zu 100 Millionen Euro will Netservices laut Geschäftsführer Dirk Moysich bis 2024 schrittweise in fünf Vermarktungsbezirken investieren, beginnend im Nordkreis. Ausgenommen bleibt der Papenteich, wo die Konkurrenzfirma Deutsche Glasfaser sich an rund 2500 potenzielle Kunden wendet. Hier wie dort ist der wirtschaftliche Ansatz gleich: Der Investor trägt die Baukosten samt Hausanschluss, der im Einzelfall eine Investition zwischen 5000 und 15.000 Euro darstellt. Der Kunde bekommt ihn gratis, schließt aber im Gegenzug einen Telefon- und Internetvertrag mit einer Mindestlaufzeit von meist zwei Jahren ab. Danach kann er den Anbieter wieder wechseln. Galt beim Ausbau der am schlechtesten versorgten Bezirke mit umfangreicher staatlicher Förderung eine Mindestanschlussquote von 40 Prozent, kalkuliert Netservices bei dem frei finanzierten Projekt mit 60 Prozent Nachfrage. Die Konditionen für die Kunden sind unverändert zu dem subventionierten Programm, die eingeführte lokale Marke Giffinet bleibt ebenfalls gleich. Zehn einsame Dörfer gucken in die Röhre. Sie müssen auf neue Fördermittel warten. Landrat Ebel und Geschäftsführer Moysich sind zuversichtlich, dass die Anschlussquote erreicht wird. Dafür sprechen nicht allein die bislang im Kreis erreichten Werte. Referenzprojekte von Netservices zeigen zudem, dass die Bevölkerung in den jetzt ins Visier genommenen Siedlungen jünger und internetaffiner ist und den Wert von reichlich Bandbreite für die Internetnutzung zu schätzen weiß. Die Vermarktung startet im Januar, die Bauphase im Sommer. Knapp zehn abgelegene Weiler wie Kaiserwinkel, Rade oder Ohrdorf bringt allerdings selbst Netservices in der Kalkulation nicht unter. Gleichwohl verbreitet Landrat Ebel für diese verbleibenden knapp 1000 Haushalte Zuversicht: Spätestens ab 2023 falle die Förderhürde der weißen Flecken, um die sich Kreis in der laufenden ersten Runde kümmerte. Ebel: „Dann können wir dort mit neuen Zuschüssen ausbauen.“