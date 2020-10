Unfall auf der Humdoldtallee in Salzgitter: Personen fliehen

Ein Renault Clio verunglückte am frühen Montagmorgen um 0.15 Uhr auf der Humboldtallee. Das Auto kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und blieb anschließend in einem Gebüsch auf der Seite liegen. Dies teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Zwei Personen flohen – Polizei stellt Auto sicher

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und bemerkt, dass ein Mann und eine Frau vom Unfallort flohen. Als die Polizei eintraf, war niemand mehr im oder am Auto. Der Renault Clio wurde sichergestellt. An ihm entstand ein Sachschaden von etwa 4.800 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 18970 bei der Polizei Salzgitter zu melden.