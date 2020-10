„Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ – so lautet der Titel eines 60er-Jahre-Filmklassikers, der perfekt als Überschrift für die Show der Gebrüder Spindler hätte herhalten können. Beim Stunt-Team um Benito Spindler saßen die wagemutigen Lenker allerdings nicht in Flugzeugen, sondern in ausgedienten Altautos.

Durch die Luft flogen diese auf dem Gifhorner Schützenplatz aber auch, denn spektakuläre Mehrfach-Überschläge gehörten ebenso zum Action-Programm wie filmreife 180-Grad-Wendemanöver mit qualmenden Reifen und tonnenschwere Monstertrucks. „Vollkommen durchgeknallt!“, urteilte ein Zuschauer kopfschüttelnd und zugleich begeistert applaudierend, als einer der Stunt-Artisten sich auf einem Autodach festklammernd mit Vollgas durch eine brennende Bretterwand fahren ließ. Mit breitem Grinsen steuerte Teamchef Benito seinen BMW hunderte Meter weit vor den staunenden Zuschaueraugen auf nur zwei Rädern über den Festplatz, um anschließend elegant zwischen zwei Wagen zu halten. „Das nenne ich mal korrekt eingeparkt“, so der anerkennende Kommentar eines weiteren Autofans. „Seid ihr bereit für den Monstertruck?“, wollten die Spindlers schließlich vom Publikum wissen. Eher eine rhetorische Frage, brach doch die Menge in Jubel aus, als der 1000-PS-Motor des tonnenschweren Monster-Gefährts losbrüllte. Sehr zum Vergnügen der Beobachter zermalmte die Maschine mühelos zwei Kleinwagen unter seinen vier überdimensionalen Riesenreifen. Auch eine Art, abgenutzte Autos liefergerecht für den Schrottplatz zusammenzupressen, mochte sich mancher denken.