Hochschulstandort Gifhorn? Dass die Verkehrsplaner einen Campus mit hunderten Studenten bei der Vorlage des Mobilitätskonzeptes 2030 gleichsam als gesetzt werteten, sorgte in der politischen Diskussion für Erstaunen. Alles nur ein Hoffnungswert?

Bürgermeister Matthias Nerlich beteuert auf Nachfrage allerdings, dass die Annahmen seriös sind. Beharrlich arbeite die Stat an dem ebenso prestigeträchtigen wie wirtschaftlich reizvollen Standortfaktor: „Schon seit längerem verfolgen wir als Stadt den Gedanken, ein zusätzliches Ausbildungsangebot zu etablieren. Das habe ich bereits auf vielen Veranstaltungen kommuniziert und bin dabei durchweg auf positive Resonanz gestoßen. Da wir uns noch in der Sondierungsphase befinden, ist es jedoch noch zu früh für konkrete Pläne.“ Nerlich zufolge ist die Stadt „mit Hochschuleinrichtungen, Investoren und privaten Bildungsträgern im Gespräch. „Wir werden aber auch aktiv von Bildungsträgern angesprochen.“

Zusätzliche Bildungsangebote sind ein Gewinn für die Stadt

Wie realistisch die Bemühungen sind, das sei immer noch schwer einzuschätzen, räumt der Bürgermeister ein: „Aber man muss sich ein Ziel setzen, dieses Ziel verfolgen und ernsthafte Gespräche führen. Erst dann kann man einschätzen, was geht und was nicht. Und selbst wenn es am Ende keine Hochschule wird, sondern ein anderes Bildungsangebot in einem Wachstumssegment, in dem es dann ja auch eine Nachfrage nach Ausbildung gäbe, wäre das ein großer Gewinn für die Stadt.“

Ob es für den Campus öffentliche oder private Investitionen geben müsse, sei offen. Dafür gilt der Standort als gesetzt. Das stadteigene frühere Gelände der Bundespolizei an der BGS-Siedlung an Wilscher Weg.

Das Thema Wohnen kommt noch dazu

Nerlich verspricht sich von dem Campus eine Weiterentwicklung für die Stadt: „Ein Hochschulangebot oder eine anders geartete Bildungseinrichtung mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal wäre natürlich ein großer Anziehungspunkt.“ Klar ist dem Stadtoberhaupt allerdings auch: „Die Schaffung von Wohnraum gilt es mitzudenken, wenn es tatsächlich zu einer Ansiedlung kommt.“ Zum jetzigen Zeitpunkt seien solche Überlegungen aber verfrüht.

Und was sagt die Politik dazu? „Wir haben noch keinen Ratsbeschluss“, räumt Nerlich ein. „Aber das bedeutet ja nicht, dass es ohne Ratsbeschluss ein Ideen- und Denkverbot gäbe. Natürlich ist auch die Politik sehr an der Weiterentwicklung der Stadt interessiert und steht neuen Ideen aufgeschlossen gegenüber. Und wie bereits erwähnt, ist die Ansiedlung einer Bildungseinrichtung ein Wunsch, der mir an vielen Stellen begegnet. Diese Idee ist im Übrigen auch Teil der Überlegungen, wie das BGS-Gelände sinnvoll weitergenutzt werden könnte. Auch daran hat die Politik ein großes Interesse.“