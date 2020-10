Grußendorfs Tennisfreunde hoffen auf Lösung für Tennisanlage

Die Tennisanlage in Grußendorf gehört dem Braunschweiger Unternehmer Helmut Streiff und wird seit Jahren nicht mehr genutzt. Der Tennis-Club Grußdorf spielt in Barwedel. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

Das spannendste Thema kam ganz zum Schluss und auch erst auf Nachfrage: Ein Grußendorfer fragte Ortsbürgermeister Peter Schillberg (SPD) nach der Zukunft der Tennisanlage am Sportzentrum. Die Halle steht seit Jahren leer, ist in Besitz des Braunschweiger Unternehmers Helmut Streiff und die Grußendorfer Tennisspieler sind in Barwedel untergekommen. 2016 war sogar mal im Gespräch, dass die Halle als Asylbewerberunterkunft genutzt werden könnte. Fest steht: Streiff ist nicht mehr bereit, die Anlage an den Tennis-Club zu verpachten.

„Wir sind dran“, sagte Schillberg. Es habe Gespräche zwischen Streiff und der Gemeinde Sassenburg gegeben. Auch der Grußendorfer Bürgermeister war beteiligt. Es gebe die ein oder andere Idee, so Schillberg. „Wir werden die 38 Mitglieder nicht in der Luft hängen lassen“, stellte er klar. Auf jeden Fall werde es ein weiteres Gespräch mit dem Braunschweiger Unternehmer geben. Dirk Behrens, Fachbereichsleiter in der Gemeindeverwaltung, betonte, die Lösung müsse auch finanziell darstellbar sein. Ob damit ein Ankauf des etwa 13.000 Quadratmeter großen Geländes gemeint sein könnte, blieb offen. Zügig arbeitete sich der Ortsrat durch Investitionswünsche für den Haushalt des nächsten Jahres. Da steht an erster Stelle die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses auf der Grundlage eines sinnvollen und schlüssigen Konzepts sowie der Dorferneuerung. Die Feuerwehr soll ein neues Löschfahrzeug bekommen, mittelfristig soll 2024 ein Tanklöschfahrzeug ersetzt werden. Vorangebracht werden soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Es gebe erste Überlegungen, die in ein mit der Feuerwehr abgestimmtes Konzept münden sollen. Auch der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in Grußendorf steht noch einmal auf der Liste. Hier sind weitere Arbeiten erforderlich. Zum wiederholten Male auf der Investitionsliste taucht der Ausbau des Heidewegs und des Wiesenwegs auf. Hier soll erneut ein Förderantrag gestellt werden, damit Fördergelder aus der Dorferneuerung genutzt werden können. Angesprochen wurde auch die Sanierung der Bushaltestellen sowie der mögliche Kreisverkehr an der Kreuzung Alte Landstraße, Stüder Straße, Birkenweg. Die Planung und Finanzierung liegt im Wesentlichen bei Land und Landkreis. Fachbereichsleiter Behrens gab einen kurzen Einblick auf den Nachtragsetat, der in der kommenden Woche erstmals im Finanzausschuss beraten wird. Keine Bedenken haben die Mitglieder des Ortsrats zu drei zusätzlichen Windkraftanlagen in der Gemarkung Barwedel. Wie es hieß, seien sie als Ersatz für drei Anlagen vorgesehen, die wegen des geplanten A-39-Ausbaus weichen müssen.