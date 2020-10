Starlink-Satelliten verärgern auch Gifhorner Astronomen

Sterne, die sich wie an einer Schnur am Nachthimmel bewegen? Ufos? Die Gifhorner Hobby-Astronomen kennen diese Fragen. Die Erklärung ist einfach: Es sind Satelliten des Starlink-Projekts von Space-X-Gründer Elon Musk. Auf der Internetseite www.findstarlink.com gibt es Informationen, wann die Satelliten-Parade sichtbar ist.

Gifhorn. Die Gifhorner Sternwarte am Wallgarten lädt am Samstag ein zur langen Nacht der Planeten ein und erklärt das Phänomen der Sternenkette.

Die Stichworte “Sterne, wie an einer Perlenkette“ reichen und Jörg Anrecht hat sofort die Antwort parat: „Starlink-Satelliten“. Der Gifhorner Astronom kennt diese Fragen. Sie reichen von „Sind das Ufos?“ oder „Ist das eine geheime Militäraktion?“ bis „Sind die gefährlich?“. Gut möglich, dass auch am heutigen Samstag der ein oder andere Besucher beim Astronomie-Tag in der Sternwarte am Wallgarten danach fragt. Die lange Nacht der Planeten heißt das Motto.

Starlink ist ein Projekt des US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Milliardär Elon Musk, der auch durch seine Tesla-E-Autos bekannt geworden ist. „Starlink schickt tausende dieser Satelliten ins All“, erzählt Anrecht. Sie sollen das schnelle Internet an jeden Ort auf der Welt bringen. Bis 2027 hat SpaceX die Genehmigung, knapp 12.000 dieser Satelliten ins All zu schießen – sehr zum Ärger aller Astronomen. „Will die Menschheit das, braucht sie das?“, fragt Anrecht. „Wir sind jedenfalls alles andere als erfreut.“ Dass die Satelliten aussehen wie Sterne, liegt am Sonnenlicht, das reflektiert wird. Die Folge: Bei wissenschaftlichen Aufnahmen geht ein langer Strich quer durchs Bild. „Das ist dann für die Tonne“, erzählt der Gifhorner. Das sei schon eine besondere Art der Lichtverschmutzung. In der langen Nacht der Planeten stören sie allerdings die Gifhorner Sternenfreunde nicht. Nach Angaben des Internetportals www.findstarlink.com sind sie erst wieder Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr zu sehen. Dafür gibt es am Samstagabend auch viel spannendere, echte Sterne und Planeten zu beobachten. Wenn die Sicht klar genug ist, geht’s am frühen Abend mit dem Jupiter los. Wer selbst mal einen Blick werfen will: Es gibt noch einige Plätze für die stündlichen Veranstaltungen. Anmeldung ist Pflicht, Anrecht nimmt sie unter der Telefonnummer 0151 27129310 entgegen. Die erste Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, die letzte um 23 Uhr.