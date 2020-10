Entwickler IAV wirbt bei Weil für Robo-Valley

Der Entwicklungsdienstleister IAV will mögliche Rückgänge bei der Fahrzeugentwicklung mit neuen Anwendungen ausgleichen. Bei einem Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil im größten IAV-Standort Gifhorn mit 3500 Ingenieuren warb Geschäftsführer Ulrich Eichhorn für ein niedersächsisches Robo-Valley mit gebündelter Kompetenz für Service-Robotik.

Ein Anwendungsbeispiel untermauerte die Suche der Unternehmensführung nach neuen technologie- und wissensintensiven Säulen für Wertschöpfung und Beschäftigung. Ein Team um IAV-Digitalchef Matthias Schultalbers stellte den Prototypen eines Pflückroboters für Erdbeer-Plantagen vor. „Der funktioniert auch auf dem Feld“, betonten die Entwickler. Das Gerät sei staub- und spritzwassergeschützt.

Clevere Entwickler brauchen neue Betätigungsfelder

Auslöser der neuen Kreativität sind der Wandel zur Elektromobilität und die Möglichkeiten der Digitalisierung. Der E-Antrieb ist weniger komplex als die Verbrenner. Vorhandene Entwicklungskapazität braucht also neue Betätigungsfelder. Die IAV setzt auf Technologietransfer in neue Branchen.

Die Service-Robotik lockt mit hohen Wachstumsraten und ist IAV-Chef Eichhorn zufolge unter den führenden Wettbewerbsnationen China und USA noch nicht aufgeteilt: „Wir haben den Anspruch, auf höchstem Niveau mitzuspielen.“

Im Robo-Valley arbeiten Entwickler, Forscher und Hersteller zusammen

Wie das funktioniert, erläuterte Schultalbers: Einmal entwickelte Technik lasse sich auf neue Anwendungsgebiete ausdehnen. Die Robotik biete eine „Riesenchance“, weil sie das Know-how von Software und Feinmechanik verknüpfe, verstärkt in Bereichen, in denen Roboter mit Menschen zusammenarbeiten, weil Fachkräfte fehlen. So sei der Pflückroboter ein Einstieg in die Landwirtschaft. Die nächsten Schritte seien Vertical Farming in Etagenfeldern oder die Pflege von Bienenstöcken durch Roboter.

Ein Robo-Valley verbinde also Entwicklung, akademische Grundlagenforschung und Firmen in einem zukunftsträchtigen Betätigungsfeld, warb IAV-Chef Eichhorn – und traf beim Regierungschef auf offene Ohren. An Fahrzeugen bleibt IAV dennoch dran: So ermöglicht es ein modularer E-Baukasten, alte Diesel-Nutzfahrzeuge auf Elektro-Antrieb umzurüsten. So könnten nostalgische Sightseeing-Busse ab Frühjahr 2021 in Metropolen auf Tour gehen, selbst wenn dort Diesel-Fahrverbote gelten.