Nach dem Ehrung des Schutzpatrons gab’s leckere Bratwurst

Der heilige Hubertus ist der Schutzpatron der Jäger. Ihm zu Ehren feierten rund 20 Triangeler am Sonntagabend einen Hubertusgottesdienst in der alten Schmiedes des Gutshofes. Wie Pastorin Sandra Schulz erläuterte, finde dieser Gottesdienst im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Die Jagdhorn-Bläsergruppe des Hegerings Sassenburg unter der Leitung von Klaus Meinecke stimmte mit der „Begrüßung“ auf einen besonderen Gottesdienst ein.

Der amtierende Kreisjägermeister Karsten Lacü erläuterte den Gästen die Legende des heiligen Hubertus. Ihm soll der Legende nach am Karfreitag während der Jagd ein Hirsch erschienen sein, der ein Kruzifix zwischen seinem Geweih trug. Er verbinde seit Jahrhunderten Jagd und Glaube und ist immer noch aktuell. Die Jäger halten den Schutzparton noch immer in Ehren und feiern um den 3. November herum Hubertusmessen oder -Gottesdienste. Lacü bezeichnete die Jagd alles eines der ältesten Kulturgüter der Welt. Der wilde Jäger besann sich seinerzeit auf die Schöpfung. „In einer Zeit gefühlter Naturentfremdung besinnen sich hoffentlich nicht nur Jäger auf die Natur und die Schöpfung“, so Lacü. Gerade in Zeiten von Lebensmittelskandalen und Protesten über die Fleischindustrie komme bei der Jagd etwas Wesentliches zum Tragen, nämlich das Erbeuten von Wild zum Verzehr. Aber gerade auch das Hegen und Pflegen sei ein Ansatz, mehr Achtung vor der Schöpfung und der Natur zu haben.

Nach dem Gottesdienst gab es für die Besucher Wildschwein-Bratwurst. Spenden für das Haus Triangel waren willkommen.