Leiferde investiert rund 3,2 Millionen Euro für Bau und Gewerbe

Die Haushaltspolitiker im Gemeinderat Leiferde stehen vor einem Zwiespalt. Mittelfristig befürchten sie immense Risiken: Verpflichtende Zahlungen übersteigen die erzielbaren Einnahmen Jahr für Jahr um mehr als 600.000 Euro. Ärgerlicherweise sind 90 Prozent der Ausgaben durch Umlagen an Kreis und Samtgemeinde festgelegt, die Kommunalpolitiker sind zum Nichtstun verdammt.

Aktuell erlebt Leiferde dagegen eine Sonderkonjunktur mit unerwartet steigenden Zuflüssen aus 760.000 Euro höherer Gewerbesteuer sowie anhaltend hohen Erlösen aus Grundstücksverkäufen. Für die nächsten vier bis fünf Jahre ist die Gemeinde also durch Rücklagen gewappnet.

Eine Lösung fanden die beunruhigten Gemeindemütter und -väter in der ersten Lesung des Etatentwurfes 2021 nicht, dessen Zahlen ohnehin vorläufig sind: Die veranschlagten Ansätze für die heiklen Transfers an Samtgemeinde und Kreis dürften durch deren Zugeständnisse in der gegenwärtigen Corona-Krise sogar vorübergehend sinken.

Kämmerin Renate Dembksi führte folgende Zahlen ein: Die laufenden Erträge liegen bei 5,24 Millionen Euro, die laufenden Aufwendungen bei 5,84 Millionen Euro. Dazu kommen außerordentliche Erträge aus erwarteten Grundstücksverkäufen. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern bleiben stabil bei 490 und 380 Prozent.

Der Kick: Die für Leiferde wichtigen Einkommensteueranteile sinken 2201 coronabedingt nur um 65.000 auf 2,6 Millionen Euro. Zugleich soll die Gewerbesteuer um 136.000 auf annähernd eine Million Euro steigen.

Investieren will Leiferde rund 3,2 Millionen Euro für Gewerbeflächen im Hegdfeld und am Wohlenberg, in Flächen und Erschließung von Bauland am Mühlenberg (Abschnitt IV) sowie in die Bushaltestelle unter den Eichen und Pendlerparkplätze am Bahnhof.

Darlehen braucht die Gemeinde keine. Der Kassenbestand von aktuell 3,5 Millionen Euro wird sich Dembski zufolge bis Jahresende durch eingehende Steuerraten noch kräftig erhöhen. Leiferde kann selbst im Corona-Jahr mit einem Überschuss rechnen. Anderseits sind viele Mittel gebunden für bereits beschlossene Projekte. Dembski verwies auf Haushaltsreste von 830.000 Euro. Im Etat 2021 sind weitere 860.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.