Zwei Investoren balgen sich um Hillerser Netto

Fährt die Gemeinde Hillerse einen allzu riskanten Kurs in ihrem Bestreben, den Nahversorgungs-Standort zu sichern? Weil es zwei Investoren für nur einen rechtlich zulässigen Markt gibt, muss der Gemeinderat aufpassen, mit seinen Beschlüssen zur Bauplanung keinen der beiden zu benachteiligen. Sonst droht vor Gericht womöglich Schadenersatzpflicht. Schon kündigt Investor Slate Asset Management, Eigentümer des an Netto vermieteten Bestandsmarktes, eine Normenkontrollklage an. „Warum will uns die Gemeinde runterzonen?“, fragt Slate.

Runterzonen – prompt steckt man mitten im komplexen Thema, mit dem sich die Feierabendpolitiker im Gemeinderat auseinandersetzen müssen. Die Spielregeln legt der Regionalverband fest. Kleine Dörfer wie Hillerse bleiben in der Raumordnung noch unter dem Status Grundzentrum. Der Staat erlaubt hier nur Nahversorgung, das ist ein einziger Supermarkt mit maximal 799 Quadratmetern Verkaufsfläche. Zwei davon wären schon einer zuviel. Und selbst das Sortiment reguliert die Behörde – es darf nicht „zentrenrelevant“ sein. Das schränkt Nutzung, Vermietbarkeit und Rendite eines Ladenkokals ein.

Aus Sicht der Gemeinde ist der Altstandort vernachlässigt

Eine Gemeinde wie Hillerse hat Planungsrecht. Doch wenn sie Bebauungspläne aufstellt, muss sie den Vorgaben der Raumordnung folgen. In Hillerse ist am Schierrähmenweg bislang Einzelhandel erlaubt. Künftig soll das nicht mehr gelten. Dafür wäre gegenüber im Mischgebiet Schierkenweg-Nordost II ein gleichartiger Markt erlaubt. Im Moment liegen die Bebauungspläne zur Einsicht aus. Betroffene können sich äußern. Damit die Pläne gültig werden, fehlt der Satzungsbeschluss des Rates. Danach wäre der Rechtsweg offen.

Der Knackpunkt: Warum soll Nahversorgung am Schierrähmenweg künftig nicht mehr erlaubt sein? Nach Auskunft von Gemeindedirektor Ralf Heuer, weil die Gemeinde über Jahre den Eindruck gewann, der Standort würde vernachlässigt. Den dank heimischer Kunden und Durchgangsverkehr auf der Landesstraße 320 florierenden Markt wollte man nicht verlieren.

Slate will zwei Millionen Euro für Netto Hillerse investieren

Doch die Situation hat sich nicht erst gestern durch Verkauf geändert. Der aktuelle Eigentümer Slate ist spezialisiert auf sanierungsbedürftige Einzelhandelsimmobilien und hat in Hillerse eine Perle erkannt. Zwei Millionen Euro stünden seit längerem bereit für eine grundlegende Sanierung des Ladens. Mit dem Nachbarn sei man über Flächenerwerb für zusätzliche Parkplätze einig.

Allerdings hat Netto einen Vorvertrag mit einem anderen Investor für den Schierkenweg-Nordost II. Zwar hält sich eine Sprecherin der Netto-Marken-Discount AG & Co. KG aus Maxhütte-Haidhof bedeckt: Es gebe aktuell keine Informationen zu möglichen Aktivitäten in Hillerse. Doch Investor Ratisbona wird deutlicher: „Wir wollen in Hillerse einen attraktiven Neubau für einen Netto-Markt zur langfristigen Sicherung der Nahversorgung an diesem Standort errichten. Dies erfolgt in Abstimmung und mit Unterstützung sowohl der Gemeinde als auch der Firma Netto-Marken-Discount. Wir sind sehr zuversichtlich, das Projekt in absehbarer Zeit realisieren zu können“, teilt Regionalleiter Thomas Knoke mit.

Eine Nachnutzung des Altstandorts wäre limitiert

Nach Hillerser Drehbuch würde Ratisbona von einem Hillerser Privatmann die Fläche erwerben, neu bauen. Netto könnte zeitnah umziehen, denn der langfristige Mietvertrag am alten Standort ist ausgelaufen und wird immer nur kurzfristig verlängert. Einmal ohne Netto als Mieter, könnte Slate dort keineswegs einen Einzelhandelskonkurrenten wie Penny oder Norma platzieren. Sondern eher Mieter vom Kaliber eines Fitnessstudios, eben nichts Zentrenrelevantes. Das Gebäude hätte Bestandsschutz, doch schon ein Abriss mit Neubau auf gleicher Fläche wäre tabu. Gemeindedirektor Heuer empfiehlt eine Orientierung Richtung Wohnbau.

Doch dass Slate es ernst meint mit seinem Engagement für Netto in Hillerse, belegt der Fonds mit mehreren Initiativen. Schon im Frühjahr reichte er eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Kreisverwaltung ein. Darin stehen zwar üppige 1200 Quadratmeter, doch das muss nicht das letzte Wort sein, wenn es bei 799 Quadratmeter Verkaufsfläche bleiben muss. Zudem darf die Nutzfläche samt Lager und Backshop ohnehin größer ausfallen.

Die CDU fürchtet eine Enteignung durch Planrecht

Slate hat Ratisbona zudem eine Abstandszahlung angeboten, wenn diese den Vorvertrag mit Netto lösen. „Wäre das nicht eine win-win-win-Situation?“, fragt der Portfolio-Manager von Slate.

Aus Sicht von CDU-Chef Martin Behm muss die Gemeinde in dieser Situation vermeiden, mit ihren Beschlüssen zwischen die Fronten zu geraten. „Wenn wir das auf Teufel komm raus umsetzen, wirkt das wie eine Enteignung für Slate.“ Er erkennt zudem ein ungewöhnliches Vorgehen im Zusammenhang mit der möglichen Supermarkt-Fläche im Schierkenweg-Nordost II: Die Gemeinde habe nur die Fläche des umgebenden Wohngebietes zur Vermarktung erworben. Die lukrativen 6500 Quadratmeter der potenziellen Marktfläche blieben privat. Zugleich komme mangels städtebaulichem Vertrag mit dem Privateigentümer der teure Bau einer Abbiegespur zu dem neuen Markt auf die Gemeinde zu.