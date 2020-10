Bewohnerin in Bromer Flüchtlingsunterkunft positiv getestet

Das Pastor-Bammel-Haus in der Schulstraße, eine Flüchtlingsunterkunft in Brome.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Gifhorn steigt weiter. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt ein Plus von 24 positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen. Dazu gehört auch eine Bewohnerin der Flüchtlingsunterkunft im Pastor-Bammel-Haus in Brome. Das teilte der Landkreis Gifhorn am Mittwoch mit.

292 Menschen im Landkreis Gifhorn sind von Covid-19-Infizierung genesen

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist aktuell gesunken und liegt aktuell bei 30,6, Stand Mittwoch, 9 Uhr. 4275 Menschen sind bereits getestet worden. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Menschen beträgt 416, 292 sind inzwischen genesen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Die Bewohnerin wurde von ihrem Hausarzt am vergangenen Donnerstag getestet. Das Ergebnis erreichte den Landkreis Gifhorn über das Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA) erst am Dienstag. Das Gesundheitsamt Gifhorn sowie die zuständige Abteilung Allgemeine Hoheitsangelegenheiten ergriffen umgehend die notwendigen Maßnahmen. Dazu gehört auch, dass alle 52 Bewohner des Pastor-Bammel-Hauses ab sofort unter Quarantäne stehen. Ebenfalls wurde für die vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Quarantäne ausgesprochen.

Damit die Betreuung vor Ort sichergestellt ist, dürfen diese allerdings weiterhin zur Arbeit kommen. Das Gesundheitsamt Gifhorn testet am kommenden Donnerstag, 29. Oktober, alle Bewohnerund Mitarbeiter. Unabhängig vom Testergebnis bleibt jedoch die 14-tägig Quarantäne bestehen. Zudem sind Mitarbeiter der Abteilung Allgemeine Hoheitsangelegenheiten gemeinsam mit Dolmetschern vor Ort, um alle Beteiligten über die weiteren Schritte aufzuklären. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln wurde unmittelbar vom Landkreis Gifhorn sichergestellt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Parallel ermitteln die Mitarbeiter im Gesundheitsamt Gifhorn die Infektionsketten. Bislang ist nicht geklärt, wo sich die Bewohnerin infiziert hat. Landrat Andreas Ebel dazu: „Das Wichtigste ist nun, dass die Kontaktpersonen schnellstmöglich ermittelt werden, um die Infektionsketten unterbrechen zu können. Der Schutz der Bürger im Landkreis Gifhorn genießt weiterhin unsere oberste Priorität.“

Der Landkreis Gifhorn informiert an dieser Stelle regelmäßig über die aktuelle Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Bezug auf den Landkreis Gifhorn. (Stand: 27.10.2020, 16:26 Uhr)

Anzahl der durchgeführten Tests: 4.275 (+ 35)

Anzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gifhorn: 416 (+ 24)

Davon Genesene: 292 (Stand: 27.10.2020)

Davon Verstorbene: 6

Davon derzeit aktive Fälle: 118

7-Tage-Inzidenz (Nds. Gesundheitsministerium): 30,6 (- 2,2) Stand 28.10.2020, 9:00 Uhr.