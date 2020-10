Sassenburgs Bürgermeister: Bisher mit blauem Auge davon gekommen

Positiv überrascht und erleichtert waren die Mitglieder des Haushaltsausschusses der Gemeinde Sassenburg am Dienstagabend während ihrer Sitzung in der Bürgerbegegnungsstätte in Westerbeck. Hatten doch im Sommer noch wegen der aktuellen Finanzlage, bedingt durch die Corona-Pandemie, die Alarmglocken geläutet, so sieht es acht Wochen vor Jahresende wesentlich besser in der Gemeindekasse aus. Kämmerer Klaus Duckstein und Gemeindebürgermeister Volker Arms stellten klar: „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen“ – zumindest in diesem Jahr. Eigentlich sei es weniger ein Nachtrag als vielmehr eine interne Verschiebung. „Fast ein Nullsummenspiel“, so Arms.

So muss die Kreditermächtigung gerade mal um rund 162.000 Euro auf insgesamt 5,9 Millionen Euro erhöht werden. Zu verdanken hat das die Gemeinde unter anderem den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer, die von 1,46 Millionen Euro auf 1,7 Millionen Euro stiegen. Auch das Solidarpaket des Landkreises Gifhorn trägt zur Entspannung bei. Der Landkreis zahlt Gelder aus der Kreisumlage zurück, die direkt in die Kostenstellen für Kinderbetreuung fließen. In der Summe sind es für die Gemeinde Sassenburg mehr als 400.000 Euro. Jörg Heuer (SPD) kommentierte den Nachtragsetat mit dem Satz: „Letztendlich haben wir ein bisschen Glück gehabt.“ Die zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen zeigten, dass die Ansiedlung im Gewerbegebiet Rohrwiesen positiv gelaufen sei. Horst Berneis (CDU) wollte noch geklärt wissen, ob der Grundstückserwerb für das Feuerwehrgerätehaus in Grußendorf gesichert sei. „Die Mittel dafür waren schon im regulären Haushalt“ ,erklärte Arms. SPD und CDU-Ausschussmitglieder stimmten für den Nachtrag, Fabian Hoffmann (BIG) enthielt sich.

Kämmerer Klaus Duckstein hatte den Ausschussmitgliedern eine detaillierte Ausarbeitung der finanziellen Situation der Gemeinde mitgebracht – auch mit Blick auf den Etat 2021, der am 24. November vorgestellt wird. Die Beratungen ziehen sich dann bis ins nächste Jahr, beschlossen werden soll das Zahlenwerk Ende Januar.