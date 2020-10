7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn springt von 30,6 auf 55

Die 7-Tage-Inzidenz hat am Donnerstag, 29. Oktober, die kritische Marke von 35 liegengelassen und gleich die kritische Marke von 50 geknackt: Nasch Angaben des Landesgesundheitsamtes steigt sie von 30,6 auf 55.

Ab sofort gehört der Landkreis Gifhorn zu den roten Bereichen auf der Corona-Übersichtskarte des Landes Niedersachsen. Die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz stieg von 30,6 am Mittwoch auf 55 am Donnerstag. Das geht aus einer Mitteilung des Landkreises Gifhorn auf dem Internetportal www.gifhorn. de hervor. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen stieg um weitere 24 Betroffene. Aktuell sind 118 Menschen mit Covid 19 infiziert.

Damit gilt ab sofort eine Maskenpflicht in der Gifhorner Fußgängerzone. Über weitere Einzelheiten informiert der Landkreis in Kürze.

Von Montag an gelten auch in Gifhorn die von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten beschlossenen verschärften Regeln. Die Reaktionen der Gifhorner darauf sind gemischt bis verärgert. Mehr dazu in Kürze.

Der Text wird aktualisiert!