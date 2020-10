Unfall auf der B188 bei Gilde: Zwei Fahrer leicht verletzt

Müden-Ettenbüttel. Ein VW Polo kollidierte mit einem VW Golf, als er einen Lkw überholte. Beide Fahrer kamen in Krankenhäuser, an beiden Autos entstand Totalschaden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 sind am Freitagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 6.20 Uhr wollte ein 38-jähriger VW-Golf-Fahrer, der aus Gilde kam, nach links auf die Bundesstraße in Richtung Gifhorn abbiegen. In diesem Moment fuhr auf der Bundesstraße ein Lkw in Richtung Gifhorn. Drei Pkw aus der Kolonne, die hinter dem Lkw fuhr, setzten zum Überholen des Lkw an. Einer von diesen, ein VW Polo eines 31-Jährigen aus Müden, kollidierte dabei an der Einmündung der Kreisstraße 35 mit dem Golf, der aus Gilde kam.

Zwei Fahrer leicht verletzt, eine halbe Stunde Vollsperrung

Der Polo überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn liegen, der Golf drehte sich einmal um seine Achse und blieb auf der Fahrbahn. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser nach Gifhorn und Braunschweig. Beide Autos trugen einen Totalschaden davon. Die B 188 war eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Die Meldung, dass einer der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt war, stellte sich als falsch heraus, sodass einige Feuerwehr-Einsatzkräfte ihre Fahrt abbrechen konnten.