Der Rundschau-Leser wollte es kaum glauben. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg versechsfacht ihm die Miete für sein schmales Bankschließfach im Tresorkeller der Hauptstelle am Schlossplatz von 25 auf 150 Euro pro Jahr. „Die zusagte Antwort dazu blieb bislang aus“, wundert sich der Gifhorner.

Leser Peter Bittermann traf es nicht ganz so heftig, doch auch sein Schrankfach wird mal so eben um 108,3 Prozent teurer, hat er exakt ausgerechnet – mehr als eine Verdoppelung mithin.

Sparkasse: Die neuen Preise sind das marktübliche Niveau

Sparkassen-Sprecherin Alexandra von der Brelje bestätigt die Preiserhöhung, findet sie aber gerechtfertigt – und macht Kompromissangebote. Das Institut habe Kunden in den vergangenen Tagen über Preisanpassungen für Schrankfächer informiert: „Mit den künftigen Konditionen befinden wir uns jetzt in einem marktüblichen Preisniveau. Wir haben die Entscheidung getroffen, die Preise nach mehr als sechs Jahren neu zu vereinbaren. Aufgrund der sehr langen Preisstabilität resultiert nun ein auf den ersten Blick größerer Sprung.“

Schrankfächer anzubieten sei eine wertige und kostenintensive Dienstleistung, die hohe Sicherheitsstandards erfordere, so von der Brelje. „Wir möchten als Sparkasse unseren Kunden diesen Service jedoch weiterhin anbieten. In Stadt und Kreis Gifhorn haben wir an 18 Standorten rund 3300 vermietete Schrankfächer. Diese Fächer sind alle von der Preisanpassung betroffen.

Kompromiss: Vielleicht tut es auch ein kleineres Fach?

Für unsere Kunden hat es keine Erhöhungen gegeben, die deutlich über 100 Prozent liegen. Wir bieten unsere Schrankfächer in insgesamt sieben Größen an. Demzufolge sind wir gerade mit Nutzern im Gespräch, um auf die Bedarfe des Faches zu schauen und vielleicht ein kleineres zu wählen.“

Zu dem konkret aufgetretenen Fall der Versechsfachung äußerte sich die Sparkasse trotz dezidierter Anfrage nicht.