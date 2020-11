Schönewörde: Bürger lehnen Stopp des Straßenbaus ab

Direkte Demokratie in Schönewörde: Die Einwohner der Gemeinde stimmten am Sonntag in einem Bürgerentscheid über ein Straßenbau-Moratorium ab. Die Bürgerinitiative um Ulrich Hemmerling hatte vor dem Hintergrund des Streits um Straßenausbaubeiträge ein Votum über diese Frage durchgesetzt: „Sind Sie dafür, dass der Ausbau der Straßen und Wege in der Gemeinde Schönewörde solange ausgesetzt wird, bis im niedersächsischen Landtag eine gesetzliche Neuregelung der Straßenausbaubeiträge verabschiedet wurde (maximal bis zum 25.11.2021)?“

Keine Bedingung für eine Erfolg des Bürgerentscheids wurde erfüllt Von 748 Wahlberechtigten gaben 435 ihre Stimme ab. 99 stimmten für den Vorschlag, 336 lehnten ihn ab. Damit ist das Anliegen der BI abgelehnt. Für einen Erfolg hätte sie die Mehrheit erringen müssen und zugleich 20 Prozent der Wahlberechtigten. Beide Bedingungen sind laut Abstimmungsleiter Achim Perner nicht erfüllt. Bürgermeister Gerald Flohr zeigte sich nach bald anderthalbjährigen Debatten über die Straßenausbaubeiträge erleichtert. Zuletzt hatte die Gemeinde vier Infoveranstaltungen ausgerichtet. Flohr verwies darauf, dass alle Projekte seit 2015 mit den Bürgern erarbeitet seien und von 73-Prozent-Zuschüssen aus dem Dorferneuerungsprogramm profitierten. Der laufende Ausbau des Bahnhofswegs könne nun abgeschlossen werden. Hier trage die Gemeinde 60 Prozent der ungeförderten Kosten. Der BI-Chef will nach dem Misserfolg nicht weitermachen Der Ausbau des Heidbergs sei genehmigt und werde bis Ende Juni 2021 umgesetzt, so Flohr: „Das Projekt haben wir unbeirrt vorangetrieben.“ Der Ausbau des Dorfplatzes sei beim Amt für regionale Landesentwicklung für 2022 beantragt. BI-Chef Hemmerling, der sich nicht im Abstimmungslokal aufgehalten hatte, nannte das Ergebnis „enttäuschend“. Er werde sich nicht weiter engagieren: „Wenn die Bürger bezahlen wollen, dann ist das so.“