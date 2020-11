Leiferder genießen Live-Musik zum Satthören

Ein letztes Mal Live-Musik vor mindestens einmonatiger Funkstille. Vielleicht wird man dem exzellenten Konzert der fünf jungen Blechbläser der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover nicht gerecht, den Auftritt von Magenta Brass für den Leiferder Kulturring so einzuleiten. Doch natürlich konnte sich am Sonntagabend Stunden vor dem neuen Corona-Lockdown niemand in der St.-Viti-Kirche dieser Endzeitstimmung entziehen – was Qualität und Genuss des Konzertes keinerlei Abbruch tat. Im Gegenteil: „Es ist eine unglaubliche Freude, dieses Konzert zu geben. Es ist sehr schön, vor Menschen zu spielen und nicht allein vor sich hinzuüben“, bedankte sich das Quintett.

Kulturring-Chefin Friederike Franke betonte zur Begrüßung: „Diesen Auftritt zu ermöglichen, sind wir den jungen Leuten schuldig. Ja, wir hätten als Kulturring weniger Stress gehabt, wenn wir das Konzert einfach abgesagt hätten.“ Wirtschaftlich tragfähig wäre die Veranstaltung ohnehin frühestens mit der doppelten Besucherzahl gewesen, sagte Franke. Doch andererseits: Nicht einer der Besucher hatte seine im Vorverkauf reservierten Karten zurückgegeben. Was für ein Klang! Satt, warm, üppig Die musikhungrigen Zuhörer begrüßten die jungen Bläser schon beim Einzug mit einem Applaus, der bei mehr Masse mit Begriff „tosend“ zu beschreiben gewesen wäre. Doch während das Klatschen in der für die wenige Menschen viel zu großen Kirche etwas verhallte, erfüllten Torben Pannen (Trompete), Simon Weymann (Trompete), Matthias Meßmer (Horn), Jonas Kruse (Posaune) und Steffen Schulte (Tuba) das Kirchenschiff mit sattem, üppigem, warmem Klang. Es war Musik zum Satthören nach der monatelangen Konzert-Diät. Hymnen an die Muse des Tanzes Die Studenten schöpften aus dem Vollen, einmal quer durch die Epochen: 17. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, zeitgenössische Kompositionen. Trompeter Pannen hatte zudem für ein Glanzlicht gesorgt. Aus den 312 (!) französischen Tänzen, die Komponist Michael Prätorius anfangs des 17. Jahrhunderts in Wolfenbüttel der Muse des Tanzes Terpsichore widmete, bearbeitete er eine ganze Reihe als Suite für Blechbläserquintett, maßgeschneidert für Magenta Brass. Ein Ohrenschmaus, von dem alle Beteiligten besonders lange zehren werden.